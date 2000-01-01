Kendi arabanıza sahip olmanın en uygun yolu.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın bütçenize özel ödeme planlarıyla araba sahibi olma hayalinizi ertelemeyin. 5 Milyon 500 Bin TL'ye kadar bankasız, kredisiz ve faizsiz araç finansmanı fırsatı sizi bekliyor.
Bütçenize özel esnek ödeme planlarıyla, faizsiz ve bankasız olarak araç sahibi olun.
Size uygun taksit ve vade seçenekleriyle, çekilişli veya çekilişsiz tasarruf planlarından dilediğinizi seçin.
Kredi ve faiz yok; dilerseniz peşinatsız, istediğiniz marka ve modelde sıfır araç.
AVANTAJLI TAKSİT SEÇENEKLERİ
|Finansman Bedeli
|Taksit Tutarı
|Toplam Ödeme
|1.000.000 ₺
|5.000 ₺
|1.100.000 ₺
|2.000.000 ₺
|10.000 ₺
|2.200.000 ₺
|3.000.000 ₺
|15.000 ₺
|3.300.000 ₺
|5.000.000 ₺
|25.000 ₺
|5.500.000 ₺
Tablo örnek amaçlıdır. Size özel taksit ve vade planı danışmanımız tarafından oluşturulur.
Faizsiz ve bankasız sistem sayesinde ekstra maliyet yok.
Bütçenizi zorlamayan, planlı ve sabit ödeme seçenekleri.
Dilerseniz peşinat ödemeden aracınıza sahip olun.
Şeffaf ve güvenilir yapı ile tasarruflarınız güvence altında.