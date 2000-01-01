SİZE ÖZEL ÖDEME PLANLARI

Bankasız · Faizsiz · Kredisiz

Kendi arabanıza sahip olmanın en uygun yolu.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın bütçenize özel ödeme planlarıyla araba sahibi olma hayalinizi ertelemeyin. 5 Milyon 500 Bin TL'ye kadar bankasız, kredisiz ve faizsiz araç finansmanı fırsatı sizi bekliyor.

%0 Faiz Bankasız & Kredisiz Peşinatsız Seçenek

₺ Faizsiz Araba Bütçenize özel esnek ödeme planlarıyla, faizsiz ve bankasız olarak araç sahibi olun. 📅 Esnek Ödeme Planı Size uygun taksit ve vade seçenekleriyle, çekilişli veya çekilişsiz tasarruf planlarından dilediğinizi seçin. 🚗 Kredisiz Araba Kredi ve faiz yok; dilerseniz peşinatsız, istediğiniz marka ve modelde sıfır araç.

AVANTAJLI TAKSİT SEÇENEKLERİ Finansman Bedeli Taksit Tutarı Toplam Ödeme 1.000.000 ₺ 5.000 ₺ 1.100.000 ₺ 2.000.000 ₺ 10.000 ₺ 2.200.000 ₺ 3.000.000 ₺ 15.000 ₺ 3.300.000 ₺ 5.000.000 ₺ 25.000 ₺ 5.500.000 ₺ Tablo örnek amaçlıdır. Size özel taksit ve vade planı danışmanımız tarafından oluşturulur.