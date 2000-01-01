Sinpaş YTS — Yapı Tasarruf Sandığı
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SİZE ÖZEL ÖDEME PLANLARI Kendi arabanıza sahip olmak için Size Özel Ödeme Planları — faizsiz araç finansmanı
Bankasız · Faizsiz · Kredisiz

Kendi arabanıza sahip olmanın en uygun yolu.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın bütçenize özel ödeme planlarıyla araba sahibi olma hayalinizi ertelemeyin. 5 Milyon 500 Bin TL'ye kadar bankasız, kredisiz ve faizsiz araç finansmanı fırsatı sizi bekliyor.

%0 Faiz Bankasız & Kredisiz Peşinatsız Seçenek

Faizsiz Araba

Bütçenize özel esnek ödeme planlarıyla, faizsiz ve bankasız olarak araç sahibi olun.

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Esnek Ödeme Planı

Size uygun taksit ve vade seçenekleriyle, çekilişli veya çekilişsiz tasarruf planlarından dilediğinizi seçin.

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Kredisiz Araba

Kredi ve faiz yok; dilerseniz peşinatsız, istediğiniz marka ve modelde sıfır araç.

AVANTAJLI TAKSİT SEÇENEKLERİ

Finansman BedeliTaksit TutarıToplam Ödeme
1.000.000 ₺5.000 ₺1.100.000 ₺
2.000.000 ₺10.000 ₺2.200.000 ₺
3.000.000 ₺15.000 ₺3.300.000 ₺
5.000.000 ₺25.000 ₺5.500.000 ₺

Tablo örnek amaçlıdır. Size özel taksit ve vade planı danışmanımız tarafından oluşturulur.

%0 Faiz

Faizsiz ve bankasız sistem sayesinde ekstra maliyet yok.

Sabit Taksit

Bütçenizi zorlamayan, planlı ve sabit ödeme seçenekleri.

Peşinatsız Seçenek

Dilerseniz peşinat ödemeden aracınıza sahip olun.

Sinpaş YTS Güvencesi

Şeffaf ve güvenilir yapı ile tasarruflarınız güvence altında.